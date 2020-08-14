Gazze'de İsrail-BAE anlaşması protesto edildi - Son Dakika

Gazze'de İsrail-BAE anlaşması protesto edildi
Gazze'de, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin çağrısı üzerine Filistin Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 17:02
Kaynak: AA
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