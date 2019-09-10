Son Dakika Haberleri: Gazze'de İsrail'e ait bir İHA düşürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Gazze'de İsrail'e ait bir İHA düşürüldü

1 saat önce

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas tarafından düşürüldü.

Gazze'de İsrail'e ait bir İHA düşürüldü, System.String[]

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas tarafından düşürüldü.

Filistin yerel basınına göre, İslami Direniş Hareketi Hamas'a bağlı bir birim, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda İsrail'e ait bir İHA'yı düşürdü.

Haberlerde, düşürülen İHA'nın "quadcopter" tipi olduğu ve Hamas tarafından ele geçirildiği belirtildi.

İsrail İHA'nın düştüğünü doğruladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nde düştüğü bilgisini doğruladı.

Adraee, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde düşürülen İsrail İHA'sıyla ilgili incelemenin sürdüğünü kaydetti.

Daha önce de başta Skylark marka olmak üzere İsrail ordusuna ait birçok İHA Gazze Şeridi'nde düşürülmüştü.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

İnsansız Hava Aracı, İsrail, Hamas, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine yanıt: Elbette ki katılacağız
"Küçükbaş hayvan yüklü" denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı Son Dakika: Akdeniz'de son 4 gün içinde korkutan ikinci deprem! Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:44:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze'de İsrail'e ait bir İHA düşürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]