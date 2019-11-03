Son Dakika Haberleri: Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü
Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü

Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü

6 saat önce

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü, System.String[]

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

Yerel kaynaklar AA muhabirine, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Filistin direniş örgütlerine bağlı kişiler tarafından açılan yoğun ateş sonucunda İsrail'e ait İHA düşürüldüğünü bildirdi.

Kaynaklar ayrıca İHA'nın, düşüren kişiler tarafından ele geçirildiğini belirtti.

Daha önce de başta Skylark marka olmak üzere İsrail ordusuna ait birçok İHA Gazze Şeridi'nde düşürülmüştü.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti
Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 05:18:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]