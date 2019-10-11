Son Dakika Haberleri: "Gazze'de, İsrail'e karşı öfke patlaması yaşanabilir"
Son Dakika Güncel 'Gazze'de, İsrail'e karşı öfke patlaması yaşanabilir'

"Gazze'de, İsrail'e karşı öfke patlaması yaşanabilir"

18 dakika önce

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi, İsrail'e karşı bir öfke patlaması yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi, İsrail'e karşı bir öfke patlaması yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri, İsrail ablukasının kaldırılması konusunda sorumluluklarını üstlenmeye çağrıldı.

Açıklamada, Gazze'deki durumun sinyal verdiği ve böyle sürmesi halinde İsrail'e karşı bir öfke patlaması yaşanacağı vurgulandı.

Filistinlilerin, kısıtlanmaksızın çalışma, ticaret ve seyahat haklarını kullanmalarının sağlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, Gazze sınırındaki barışçıl kitlesel eylemlerin devam edeceği belirtildi.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor. Gazze Şeridi'nde halk, ekonomik yönden büyük sıkıntı yaşıyor.

İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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