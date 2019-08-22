Son Dakika Haberleri: Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi
Son Dakika Güncel Haber

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

1 saat önce

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla abluka altındaki Gazze'de gösteri düzenlendi.

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi, System.String[]

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla abluka altındaki Gazze'de gösteri düzenlendi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) çağrısıyla Gazze'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerini protesto etti. Göstericiler, "İdari tutukluluğa hayır", "Birlik ve irade ile kazanacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride konuşan FKHC Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla gurur duyduklarını belirterek, "Sizi unutmamız mümkün değil. Davanız direnişin önceliklerinin başında geliyor." dedi.

Mezher, "Filistinli tutukluların yaşamından onlara karşı saldırgan siyasetini sürdüren İsrail sorumludur. Hayatları tehlikeye girerse bu suça karşı sessiz kalamayız ve direniş bu suçlara cevap verecektir." ifadelerini kullandı.

Filistinli tutuklulara "yalnız değilsiniz" mesajı

İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel ise Filistinli güçlerin, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluları kurtarmak ve "esir takası" yapmak amacıyla İsrailli askerleri kaçırmak için operasyon planlamayı sürdürdüğünü söyledi.

"Filistinli esirleri asla terk edemeyiz. Direniş hareketleri hapiste mahkumlar olduğu sürece dinlenmeyecektir." diyen Mudellel, İsrail Hapishaneler İdaresinin, tüm dünyanın gözleri önünde Filistinli tutuklulara karşı tıbbi ihmal, hücre hapsi, ailelerinin ziyaretlerini engellemek gibi en çirkin insan hakları suçlarını işlediğini belirtti.

Açlık grevindeki 8 Filistinli tutukluya arkadaşlarından destek

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için halihazırda 8 Filistinli tutuklu açlık grevine devam ediyor.

İsrail hapishanelerindeki onlarca Filistinli de açlık grevindeki arkadaşlarına destek olmak için bugünden itibaren 3 gün boyunca açlık grevi yapma kararı aldı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi
İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi Türk Eczacıları Birliği'nden Rekabet Kurumu'nun soruşturma kararına ilişkin açıklama Gizemli hayırsever mahallenin tüm borçlarını tek kalemde ödedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:53:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]