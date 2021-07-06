Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca Filistinli, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli esirlerle dayanışma gösterisi yaptı.

Hamas'ın yönettiği Esirler Bakanlığı önünde düzenlenen eyleme katılan göstericiler, "Boş bağırsak savaşı esirlerin silahı", "Esirlerimize zillet politikasına hayır", "Tıbbi ihmal esirlere karşı işlenen bir suçtur" şeklinde pankartlar taşıdı.

Bakanlığın Halkla İlişkiler Müdürü Sabir Ebu Kirş, gösteride yaptığı konuşmada, açlık grevindeki esirlerle dayanışma gösterilerinin tüm bölgelerde devam etmesini istediklerini, İsrail'in açlık grevi yapan esirlerin hayatlarından sorumlu olduğunu söyledi.

Ebu Kirş, uluslararası insan hakları örgütlerine, İsrail'e idari tutukluluk politikasına son vermesi için baskı yapmaları çağrısı yaptı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 180'i çocuk, 39'u kadın ve 365'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.