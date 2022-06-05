Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli "idari tutuklulara" destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli "idari tutuklulara" destek gösterisi düzenlendi

05.06.2022 15:36
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli "idari tutuklulara" destek gösterisi düzenlendi

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için Gazze Şeridi'nde gösteri yapıldı.

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için Gazze Şeridi'nde gösteri yapıldı.

Filistinli tutuklularla ilgilenen Muhca El-Kudüs Kurumunun çağrısıyla düzenlenen eylem kapsamında Filistinliler, Beyt Hanun Sınır Kapısı yakınında bir araya geldi.

Göstericiler, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik "idari tutukluluk" uygulamasını kınayan dövizler taşıdı.

Kurumun Medya Sözcüsü Muhammed eş-Şekaki, burada yaptığı konuşmada İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumunun küresel destek bulması için dünyaya duyurulması gerektiğini belirtti.

Şekaki ayrıca "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için açlık grevi yapan Halil el-Avavde (95 gün) ile Raid Reyyan'ın (60 gün) sağlık durumundan İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

Kurumun bir diğer Basın Sözcüsü Tamir ez-Zeanin de uluslararası insan hakları ve insani kuruluşlara İsrail'in mahkumlara yönelik ihlalleri karşısındaki sessizliğini bozma çağrısında bulundu.

Zeanin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli tutuklular aleyhindeki keyfi eylemleri, işlediği suçların yanı sıra "idari tutukluluk" olarak isimlendirilen uygulamanın da sona ermesi gerektiğini belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti, idari tutukluluk uygulamasını protesto için 95 gündür açlık grevinde olan Avavde ile 60 gündür açlık grevindeki Reyyan'ın sağlık durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

YORUMLAR
500
BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'daki baskın sırasında öldürülen Filistinlinin cenazesi BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'daki baskın sırasında öldürülen Filistinlinin cenazesi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli 'idari tutuklulara' destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:33 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın tepkisine NATO üzerinden cevap verdi: Türkiye şaşırmasın
15:31 Erdoğan, gelen eleştirilere cevap verdi: Bazen üslubumuzu sertleştirmek zorunda kalıyoruz
15:30 Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için övgü dolu sözler: Büyük bir antrenör
14:43 Bugün gerçekleşen LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!
14:42 Bahçeli ziyaretinin yankıları sürüyor! İnce ve Enginyurt arasında yaşanan gerginlik tırmanıyor
14:41 Türk futbolunda bir ilk gerçekleşiyor! Göztepe'nin yeni sahibi yabancı bir iş insanı olacak
13:16 LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak
13:05 Erdoğan'ın İsveç'ten iadesini istediği siyasetçi Emine Kakabaveh konuştu: Ben Türk değilim, iademi isteyemezsiniz
12:56 2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim
12:55 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 15:40:26. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli "idari tutuklulara" destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement