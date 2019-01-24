Son Dakika Haberleri: Gazze'de İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilere Destek Gösterisi

Gazze'de İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilere Destek Gösterisi

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yürüyüş düzenlenmesi Pankartlar taşınması Filistinli İyad Ebu Fennune'nin konuşma yapması Abluka altındaki Gazze'de, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için akşam saatlerinde gösteri düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yürüyüş düzenlenmesi
Pankartlar taşınması
Filistinli İyad Ebu Fennune'nin konuşma yapması Abluka altındaki Gazze'de, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için akşam saatlerinde gösteri düzenledi.

Hamas tarafından Gazze'de düzenlenen eylemde, İsrail'in Filistinli tutuklular aleyhindeki uygulamalarına karşı pankartlar taşındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:56 Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel
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