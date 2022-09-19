Gazze'de sağlık durumu kritik Filistinli tutukluya destek gösterisi - Son Dakika
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Gazze'de sağlık durumu kritik Filistinli tutukluya destek gösterisi

19.09.2022 16:22
Gazze'de sağlık durumu kritik Filistinli tutukluya destek gösterisi

Gazze'de İsrail hapishanesinde durumu ağırlaşan Filistinli tutuklu hasta Nasır Ebu Hamid ile dayanışma için gösteri düzenlendi.

Gazze'de İsrail hapishanesinde durumu ağırlaşan Filistinli tutuklu hasta Nasır Ebu Hamid ile dayanışma için gösteri düzenlendi.

Gazze'de çok sayıda kişi, Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesine bağlı Esirler Birliğinin gösteri çağrısıyla Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde toplandı.

Nasır Ebu Hamid'ın fotoğraflarını ve "Nasır'ı kurtarın" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail'i kınayan sloganlar atarak Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

Gösteride Esirler Birliği adına konuşma yapan Avad es-Sultan, İsrail'in Filistinli tutuklulara uyguladığı "tıbbi ihmal" nedeniyle Ebu Hamid'in durumunun "umutsuz" olduğunu söyledi.

İsrail hapishanelerinde tıbbi ihmale maruz bırakılan tek hastanın Ebu Hamid olmadığını kaydeden Sultan, idari tutukluluklarını protesto için gelecek hafta 30 Filistinlinin açlık grevine başlayacağını aktardı.

Filistinlilere İsrail hapishanelerindeki mahkumları destekleme çağrısında bulunan Sultan, "Tutuklularımızın maruz kaldığı baskı ve aşağılama karşısında sessiz kalmamız utanç verici." ifadesini kullandı.

Filistin Esirler Cemiyetinden 10 Eylül'de yapılan açıklamada, İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan akciğer kanseri hastası Nasır Ebu Hamid'in (50) durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

Ebu Hamid'in "son günlerinde serbest bırakılmasını" tavsiye eden bir rapor bulunmasına rağmen serbest bırakılmadığı belirtilen açıklamada, İsrail Hapishaneleri İdaresi hasta mahkumları hastanelere transfer etmeyi ve tıbbi muayene yaptırmayı kasten "ertelemekle" suçlanmıştı.

Esirler Cemiyeti, İsrail'de 1967'den bu yana hapishanelerde ölen 231 Filistinliden 73'ünün "tıbbi ihmal" sonucu hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de sağlık durumu kritik Filistinli tutukluya destek gösterisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de sağlık durumu kritik Filistinli tutukluya destek gösterisi - Son Dakika
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