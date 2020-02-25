Gazze'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes yürürlüğe girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes yürürlüğe girdi - Son Dakika

Gazze'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes yürürlüğe girdi

23 dakika önce

İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında son iki gündür yaşanan gerginliğin ardından ateşkese varıldığı belirtildi.

Gazze'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes yürürlüğe girdi, System.String[]

İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında son iki gündür yaşanan gerginliğin ardından ateşkese varıldığı belirtildi.

Filistinli gruplardan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, ateşkes eş zamanlı ve karşılıklı olarak yerel saatle dün 23.30'da yürürlüğe girdi.

Öte yandan, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında 8 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

Bölgede gerilim yükselmişti

İsrail ile Gazze arasındaki gerilim, önceki gün sabah bir Filistin İslami Cihad Hareketi üyesinin sınırda İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle yükselmişti.

Gazze'den İsrail tarafına 40'tan fazla roket atılmış, İsrail de Gazze ve Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında İslami Cihad'a ait olduğu belirtilen hedeflere hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda Suriye'de 2 İslami Cihad üyesi hayatını kaybederken, Gazze'de de 4 kişi yaralanmıştı.

Bu arada İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 50 roket fırlatıldığı, bunların yüzde 90'ının "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.

İsrail yönetimi, artan gerginlik nedeniyle önceki gün Gazze sınırına yakın bölgelerdeki okullarda eğitime ara vermiş, tren seferleri de askıya alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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