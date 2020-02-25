Gazze'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes yürürlüğe girdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gazze'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes yürürlüğe girdi - Son Dakika Dünya

Gazze'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes yürürlüğe girdi

6 saat önce

Gazze'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes yürürlüğe girdi

Gazze'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes yürürlüğe girdi, System.String[]

İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında son iki gündür yaşanan gerginliğin ardından ateşkese varıldığı belirtildi.


Filistinli gruplardan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, ateşkes eş zamanlı ve karşılıklı olarak yerel saatle dün 23.30'da yürürlüğe girdi.

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İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:57 
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