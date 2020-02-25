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Gazze'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes yürürlüğe girdi
6 saat önce
Gazze'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes yürürlüğe girdi
İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında son iki gündür yaşanan gerginliğin ardından ateşkese varıldığı belirtildi.
Filistinli gruplardan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, ateşkes eş zamanlı ve karşılıklı olarak yerel saatle dün 23.30'da yürürlüğe girdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:57
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