Gazze'de, İsrail'in "ilhak planı" protesto edildi - Son Dakika

Gazze'de, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak planı" protesto edildi.

Gazze'deki Filistin Alimler Birliği merkezinde düzenlenen etkinlikte, Filistin halkına İsrail'in ilhak planına karşı seferberlik çağrısı yapıldı.

Birliğin Başkanı Mervan Ebu Ras, burada yaptığı konuşmada, "Ümmetin seferber olması dini bir görevdir. Filistinlilerin haklarına yönelik saldırılara karşı sessiz kalmak uygun değildir." dedi.

"İsrail'in ilhak planı tarih boyunca işgal güçlerinin uyguladığı en kötü suçlardan biri." ifadelerini kullanan Ebu Ras, İsrail'in dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla meşgul olduğu bu dönemi planını uygulamaya koymak için kullandığını belirtti.

Halktan işgalcilere ve uygulamalara karşı koymasını isteyen Ebu Ras, Filistin yönetimine 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'nın (I. Oslo) iptal edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.