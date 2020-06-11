Gazze'de, İsrail'in "ilhak planı" ve ırkçı politikaları protesto edildi - Son Dakika

Gazze'de, İsrail'in "ilhak planı" ve ırkçı politikaları protesto edildi

Gazze'nin iki farklı noktasında İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak planı" ve ırkçı politikaları oturma eylemiyle protesto edildi.

Gazze'de, İsrail'in

Gazze'nin iki farklı noktasında İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak planı" ve ırkçı politikaları oturma eylemiyle protesto edildi.

Gençlik Örgütleri Genel Birliği ve Uluslararası İletişim İçin Köprüler Grubu tarafından Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) önünde düzenlenen eylemde İsrail'in ırkçı politikalarına tepki gösterildi.

Oturma eylemine katılanlar, "Irk ayrımcılığına hayır", "Onurlu yaşamak hakkımızdır" ve Filistin halkı için adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

Gençlik Örgütleri Genel Birliği Koordinatörü Eşref Zayid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Siyonist İsrail'in Filistin halkına uyguladığı ırkçılığı reddettiğimizi ifade ediyoruz." dedi.

Zayid, "Mayıs ayı sonunda ABD'li George Floyd'u öldüren ırkçılık, aynı gün İsrail askerlerinin kurşunuyla otizmli genç İyad Hayri Hallak'ı öldüren ırkçılığın ta kendisidir." ifadesini kullandı.

Eyleme katılanlardan Menal Avde de İsrail'in, hasta, çocuk ve kadın ayrımı gözetmeksizin tüm Filistinlilere karşı seyahat özgürlüğünü kısıtlama ve tedaviyi engelleme gibi ırkçı uygulamalarda bulunduğunu söyledi.

Otizmli genç Hallak'ın öldürülmesi

Otizmli genç İyad Hayri Hallak, 30 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Haziran Pazar günü otizmli Hallak'ın şehit edilmesi hakkında ilk kez konuşmuş ve "Yaşanan bir trajedidir. Otizmli bir kişiden haksız yere şüphelenildi ve bu olayın geniş kapsamlı şekilde incelenmesini bekliyoruz. Tüm İsrailliler ve İsrail hükümeti olarak ailenin acısını paylaşıyoruz." demişti.

İsrail'in "ilhak planına" karşı eylem

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde de İslami ve ulusal güçlerin çağrısıyla İsrail'in "ilhak planı" protesto edildi.

Gösteriye katılanlar, üzerinde "Filistin bir bütündür", "Ürdün Vadisi'nin ilhakına hayır", "Toprağımız vücudumuzun bir parçasıdır, canımızı ona feda ederiz" gibi ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Arap Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi Üyesi Semir Saydam, eylem sırasında yaptığı konuşmada, Filistin yönetimine, siyasi bölünmüşlüğü sona erdirmek ve sorunlara karşı koymak için plan hazırlamak amacıyla tüm Filistinlileri bir araya getirecek acil bir toplantı düzenleme çağrısında bulundu.

Saydam, Arap ülkelerini de geçmişte Arap zirvelerinde alınan kararlara bağlı kalmaya ve ABD yönetimi ve İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmeye çağırdı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Batı Şeria, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:19 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Gazze'de, İsrail'in 'ilhak planı' ve ırkçı politikaları protesto edildi - Son Dakika Dünya

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