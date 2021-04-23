- Gazze'de İsrail saldırılarına karşı Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi - Son Dakika

- Gazze'de İsrail saldırılarına karşı Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi

GAZZE - İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli, İsrail'in Ramazan ayında da devam ettiği saldırılara karşı Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenledi.

İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü Ramazan ayında da devam ederken, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar Gazze'de protesto edildi. Yüzlerce Filistinli, Cuma namazının ardından Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında toplanarak, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek için gösteri düzenledi. Protestocular, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırılarını kınayan yazılar içeren pankartlarla yürüdüler. Hamas Siyasi Büro Üyesi Mahmud el-Zahar, İsrail'in Ramazan ayının başından bu yana Kudüs'teki saldırılarını kasıtlı olarak arttırdığını söyledi. El-Zahar, Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığın Arap ve Müslüman camilerine yapılan bir saygısızlık olduğunu vurgulayarak, Filistin halkının kendilerini ve çocuklarını Filistin'in kurtuluş gününe hazırladığını da ifade etti.

Dün gece Kudüs'ün birkaç mahallesinde Filistinliler ile İsrail ordusu arasında çıkan şiddetli çatışmalarda 105 Filistinli yaralanmış, 50 kişi de tutuklanmıştı.