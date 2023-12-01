Ateşkesin sona ermesinin ardından İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 178 Filistinli hayatını kaybetti

Sürpriz yapmak istediği kadından herkesin içinde dayak yedi: Ben sana ağabey dedim

İsrail'in sabahtan bu yana abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 178 kişi öldü, 589 kişi yaralandı.

KARŞILIKLI ESİR TAKASI YAPILDI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

2 KEZ UZATILMIŞTI

Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. İsrail ordusu, 30 Kasım'da tarih belirtmeden "insani aranın" uzatıldığını duyururken Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.

İSRAİL SALDIRILARINA YENİDEN BAŞLADI

Bu sabah ateşkesin sona ermesi beklenirken bazı kaynaklar insani aranın yeniden uzatılabileceğini öne sürdü. Ancak İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başladığı duyuruldu. Açıklamada, "Hamas ateşkesi ihlal etti, İsrail topraklarına ateş açıldı" denildi.

CAN KAYBI 178'E ÇIKTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bugün insani aranın bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verildi. Buna göre, İsrail'in sabahtan bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 69 kişi daha artarak, çocuğu kadın ve çocuk, 178'e yükseldi, 589 kişi de yaralandı.

NETANYAHU HAMAS'I SUÇLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın "mutabakata uygun biçimde bugün tüm kadın esirleri bırakmadığını ve İsrail'e doğru roket fırlattığını" savunarak, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeniden saldırıya başladıklarını duyurdu. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'ye yeniden başlatılan saldırılarla ilgili Hamas suçlandı. Hamas'ın taraflar arasındaki mutabakata uygun biçimde İsrailli kadın esirleri bırakmadığı, İsrail'e doğru roket fırlattığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun şu ifadelerine yer verildi: "Savaşmaya dönerek İsrail hükümetinin savaşın amaçlarına bağlı kaldığını vurgulayacağız. Amaçlar, İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze'nin İsrail'e yeniden tehdit oluşturmamasını sağlamak."

HAMAS: İSRAİL ATEŞKESTEN SONRA DA BAŞARAMAYACAK

Gazze'deki hükümet, "insani ara"nın sona ermesiyle İsrail'in yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını sürdürmesinden uluslararası toplumu sorumlu tuttu. Hamas, İsrail'in saldırılarının yeniden başlamasına ilişkin, "İsrail, ateşkesten önceki 50 günde başaramadığını, ateşkesten sonra da başaramayacak." açıklaması yaptı.

İSRAİL ORDUSU 200'DEN FAZLA YERE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, "insani ara"nın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 200'den fazla yere saldırı düzenlediğini açıkladı. Ordundan yapılan açıklamada, bu sabah 07.00'den itibaren kara, hava ve denizden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar yapıldığı ifade edildi. Bu saldırılarda Gazze'nin kuzeyinin yanı sıra Han Yunus ve Refah bölgeleri de dahil olmak üzere güneydeki yerlerin de hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, "insani ara" sonrası Gazze'de 200'den fazla yerin vurulduğu aktarıldı. Vurulan yerlerin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait hedefler olduğu iddia edildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DE CAN KAYBI 15 BİNİ AŞTI

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ EVLERİN YÜZDE 60'DAN FAZLASINI YIKTI

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 60'ından fazlasını yıktığını bildirdi. Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun, kuzey bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 60'ından fazlasını yıkması nedeniyle halkımız gerçek bir insani felaketle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı. Bu konutlarda daha önce, İsrail'in eski saldırılarında evleri tamamen yıkılmış 50 binin üzerinde ailenin yaşadığı aktarılan açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin de büyük çöküş içinde olduğu, İsrail saldırıları nedeniyle 26'dan fazla hastanenin ve 55 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

BÖLGEDE GÜNLÜK 1 MİLYON LİTRE TIR YAKITA İHTİYAÇ VAR

Açıklamada, enkaz altında hala binlerce ölü olduğu; İsrail'in ekipman ile makineleri hedef alması ve zaten harap olan makine ve teçhizattan geriye kalanlara da yakıt sağlanamaması nedeniyle sivil savunma ekiplerinin cenazeleri çıkaramadığı vurgulandı. Gazze Şeridi'nde iyileşme sürecinin başlayabilmesi için günlük insani yardım taşıyan 1000 tır ve 1 milyon litre yakıtın bölgeye girmesi gerektiği de kaydedildi. Arap ve İslam ülkelerine evleri yıkılan ve zarar gören çeyrek milyondan fazla ailenin "barınmasına yardımcı olacak hızlı insani çözümler bulmak amacıyla acil bir kurtarma planı geliştirmeleri" çağrısında bulunulan açıklamada, tıbbi ekipmanlarla donatılmış sahra hastaneleri kurulması istendi.