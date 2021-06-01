İsrail saldırılarını belgeleyen "Suçun Tanığı" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Gazze'deki hükümete bağlı Bilgilendirme Ofisi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarını belgelemek adına "2021 Suçun Tanığı" başlığıyla fotoğraf sergisi açtı.

Gazze'deki Meçhul Asker Anıt Parkı'nda açılan sergide, İsrail saldırılarını ve Gazze Şeridi'ndeki yıkımı belgeleyen 23 fotoğrafçının yaklaşık 250 fotoğrafı sergileniyor.

Sergide, Gazze Şeridi'nde görev yapan AA foto muhabirleri Ali Cadallah ve Mustafa Hassona'nın da 20 fotoğrafı yer alıyor.

Bilgilendirme Ofisinin Müdürü Selame Maruf serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergiyle Filistin medyasının mesajının dünyaya ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Gazze'yi ziyarete gelen tüm heyetler için sergiyi bir durak haline getireceklerini kaydeden Maruf, "Hakikati konuşturacağız, fotoğraf konuşacak ve İsrail saldırılarının neye yol açtığını anlatacak." dedi.

Maruf, İsrail'in saldırıyla "gerçek tanıkları" medya kuruluşlarını ve Gazze Şeridi'ni her yönüyle etkileyecek şekilde hedef aldığını sözlerine ekledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.