Son Dakika Haberleri: Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü
Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü - Son Dakika

Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü

7 saat önce

İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırıda Birleşmiş Milletler (BM) okulu ağır hasar gördü.

Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü, System.String[]

İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırıda Birleşmiş Milletler (BM) okulu ağır hasar gördü.


İsrail gece saatlerinde Gazze'nin doğusundaki Shujaiya Mahallesi'nde bir evi vurdu. Saldırı sonucu evin enkazı BM'ye ait bir okulun üzerine çöktü. Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı okul büyük hasar gördü. - GAZZE

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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