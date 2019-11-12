Son Dakika Haberleri: - Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü
Son Dakika Güncel - Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü - Son Dakika

- Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü

7 saat önce

- Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördüGAZZE - İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırıda Birleşmiş Milletler okulu ağır hasar gördü.

- Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü

GAZZE - İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırıda Birleşmiş Milletler okulu ağır hasar gördü.

İsrail gece saatlerinde Gazze'nin doğusundaki Shujaiya Mahallesi'nde bir evi vurdu. Saldırı sonucu evin enkazı BM'ye ait bir okulun üzerine çöktü. Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na bağlı okul büyük hasar gördü.

- Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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