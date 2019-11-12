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- Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü
7 saat önce
- Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördüGAZZE - İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırıda Birleşmiş Milletler okulu ağır hasar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
- Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü
GAZZE - İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırıda Birleşmiş Milletler okulu ağır hasar gördü.
İsrail gece saatlerinde Gazze'nin doğusundaki Shujaiya Mahallesi'nde bir evi vurdu. Saldırı sonucu evin enkazı BM'ye ait bir okulun üzerine çöktü. Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na bağlı okul büyük hasar gördü.
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