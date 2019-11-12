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Gazze'de İsrail saldırısı nedeniyle BM okulu ağır hasar gördü
7 saat önce
İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırıda Birleşmiş Milletler (BM) okulu ağır hasar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırıda Birleşmiş Milletler (BM) okulu ağır hasar gördü.
İsrail gece saatlerinde Gazze'nin doğusundaki Shujaiya Mahallesi'nde bir evi vurdu. Saldırı sonucu evin enkazı BM'ye ait bir okulun üzerine çöktü. Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı okul büyük hasar gördü.
(İHA)
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