Gazze'de İsrail saldırısında evsiz kalan Filistinliler: Ne yapacağımızı bilmiyoruz - Son Dakika

İsrail ile varılan ateşkesin ardından Gazze'de yaralarını sarmaya çalışan Filistinliler, " Taş üstünde taş kalmamış. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evsiz kaldık" dedi.

İsrail ile Filistin arasında 11 günlük çatışmanın ardından varılan ateşkes sonrası, abluka altındaki Gazze'deki Filistinliler terk etmek zorunda kaldıkları yerleşim yerlerine geri döndü.İsrail'in saldırı nedeniyle yüzlerce Filistinli'nin evleri harebeye döndü. Yaralarını sarmaya çalışan Filistiniler, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuştu.

ATEŞKESTEN BU YANA SOKAKTA YAŞIYORLAR

Gazze'nin kuzeydoğusunda bulunan Beyt Hanun bölgesinde yaşayan Halima Almasry, evlerinin İsrail ordusu tarafından bombalandığını ve artık yaşanmaz halde olduğunu ifade etti. "Korkunç bir manzarayla karşılaştım. Ne oturabiliyorduk ne de yürüyebiliyorduk" diyen Almasry, " Acı içindeydik. Evlerimizin, komşularımızın evlerinin İsrail ordusu tarafından bombalandığını gözlerimizle gördük. Durmak bilmez bombardımanlardan dolayı burayı terk etmiştik" ifadelerine yer verdi. Gazze'ye insani yardımın geldiğini ancak yeterli olmadığını ifade eden Almasry, "Yerinden edilenler için insani yardım geldi, ancak bunlardan hiçbiri bize ulaşmadı. Giyecek kıyafetimiz bile yok. Ekonomik durumumuz çok kötü" dedi. Almasry, ateşkes öncesi kamplarda kaldıklarını ifade ederek, "21 Mayıs'ta başlayan ateşkesten bu yana sokaktayız. Evlerimize döndük, karşılaştığımız şey koca bir harebe... O günden beri sokak yaşıyoruz" dedi.

FÜZELERİN YAĞDIĞI EVDEN 11 KİŞİ SAĞ ÇIKTI

Beyt Hanun sakinlerinden Ahmed Fayyad da, İsrail saldırısında evlerinin hedef alındığını ifade ederek," Bizim apartman İsrail saldırısında bombalandı. Evde 11 kişi yaşıyorduk. Mucize eseri hayatta kaldık" diye konuştu. "Bir anda evin içine büyük bir ateş topu girdiğini gördük. Bombardıman bölgesinden yaklaşık 500 metre uzağa kaçabildik" ifadelerine yer veren Fayyad," Biz İsraillilere bir şey yapmadık, onlar bizi bombaladı. ve yakınlarımızı öldürdü. Ateşkes iyi bir şey, buna ihtiyacımız var. Şu anda evsiziz, bir oraya bir buraya gidiyoruz. Ne yapacağımız konusunda hiç bir fikrimiz yok "dedi.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Hamis Abu Maghasib da, 14 kişilik ailesiyle kaldığı evin İsrail saldırısında kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Evimize 3 füze isabet etti. Bu füzeler tüm mahalleyi evsiz bıraktı. Bununla nasıl mücadele ettik bilmiyorum. Şu anda evsiziz ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Taş üstünde taş kalmamış. Akrabalarımı hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun iyi olduklarını öğrendim. Bu benim için en önemli şeydi" ifadelerini kullandı.

SALDIRILARDA 232 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun 11 gün süren saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 Filistinli hayatını kaybederken yaralı sayısı bin 710 olduğu ifade edildi. İsrail'in sivil yerleşim yerlerine başlattığı saldırıda yüzlerce yıkılırken, 75 binden fazla Filistinli yerinden oldu.