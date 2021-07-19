Üye Girişi
Gazze'de kadınların Kurban Bayramı öncesinde el işi oyuncak mesaisi - Son Dakika

Gazze'de kadınların Kurban Bayramı öncesinde el işi oyuncak mesaisi

19.07.2021 11:05
Gazze'de kadınların Kurban Bayramı öncesinde el işi oyuncak mesaisi, System.String[]

Gazze Şeridi'nde çocuklar için el işi oyuncak yaparak ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen Filistinli kadınlar, Kurban Bayramı öncesi taleplerin de artmasıyla hummalı bir çalışma yürütüyor.

Gazze Şeridi'nde çocuklar için el işi oyuncak yaparak ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen Filistinli kadınlar, Kurban Bayramı öncesi taleplerin de artmasıyla hummalı bir çalışma yürütüyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Ummu Nasr köyünde zor şartlar altında hayatlarını idame ettiren kadınlar, Zeina Kooperatifi Derneğinin de desteğiyle kız ve erkek çocukları için farklı el işi oyuncaklar üretiyor.

Filistinli kadınların yaptığı Kurban Bayramı'na özel içi pamuk dolgulu, beyaz ve kahverengi yün iplik, kumaş ve boncuğun kullanıldığı oyuncak kuzular oldukça ilgi görüyor.

Kadınlar el işi oyuncak yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Dernekte çalışan Sena el-Aşkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi işsiz olduğu için 6 kişilik ailesine bu işten kazandığı parayla baktığını ifade etti.

Bu işe 3 yıl önce başladığını ve önce kursta eğitim aldığını belirten Aşkar, bayram ve diğer özel günlere has üretilen bu oyuncaklardan kazandığı gelirin ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini dile getirdi.

Aşkar, "Oyuncak işinden kazandığım para ailemin geçimine sadece 10 gün yetiyor, diğer zamanlarda ise Sosyal Kalkınma Bakanlığının üç ayda bir ödediği maaş ve yapılan insani yardımlarla geçiniyoruz." dedi.

Geleneklere karşı bir mücadele

Gazze halkı, Hamas'ın 2006 seçimleriyle iktidara gelmesiyle başlayan İsrail ablukası ve peş peşe gelen saldırıları nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

Filistinli kadınlar ise bu zor şartlardan en çok etkilenen kesim olarak öne çıkıyor. Kadınlar, ailelerini geçindirmenin yanı sıra bir de toplumda hakim olan gelenek ve tabularla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

Derneğin İzleme Komitesi Başkanı Gadir Taye, Ummu Nasr köyündeki kadınların, bu iş için eğitim almaya ve sonrasında da çalışmaya başladıklarında hakim gelenek ve görenekleri kırmak zorunda kaldığını söyledi.

Taye, "Bu bölgede faaliyete ilk başladığımızda kadınları kursa katılmaya ve oyuncak imalatında çalışmaya ikna etmek hiç de kolay olmadı. Ama bir süre sonra kadınlar buraya gelip gitmeye ve aileler de diğer hizmetlerimizden faydalanmaları için çocuklarını kayıt ettirmeye başladı." dedi.

El işi kuzu ve oyuncak bebeklerin yanı sıra engelli çocuklara özel oyuncaklar da ürettiklerini kaydeden Taye, Ummu Nasr köyünden 14 kadının dernek bünyesinde çalıştığını aktardı.

El işi oyuncaklara ilgi büyük

Uygun fiyatından ötürü el yapımı oyuncaklara ilgi olduğunu belirten Taye, ürünlerin pazarlamasını ise sosyal medya ya da fuarlar aracılığıyla yaptıklarını ifade etti.

Derneğin ürünlerini Batı Şeria'ya pazarlamayı ve İtalya, İsviçre gibi yabancı ülkelere ihraç etmeyi başardıklarını vurgulayan Taye, "Bu oyuncakları tüm dünyaya ihraç etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gazze'de 2015'te kurulan Zeina Kooperatifi Derneği, kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmesini amaçlıyor.

Gazze'de kadınların Kurban Bayramı öncesinde el işi oyuncak mesaisi
Gazze'de kadınların Kurban Bayramı öncesinde el işi oyuncak mesaisi
Gazze'de kadınların Kurban Bayramı öncesinde el işi oyuncak mesaisi
Gazze'de kadınların Kurban Bayramı öncesinde el işi oyuncak mesaisi
Gazze'de kadınların Kurban Bayramı öncesinde el işi oyuncak mesaisi

Kurban Bayramı, Bayram, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de kadınların Kurban Bayramı öncesinde el işi oyuncak mesaisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aylarca casus yazılımı ile takip etmişler! Bu detay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardındaki sır perdesini aralayacak 11:38 Aylarca casus yazılımı ile takip etmişler! Bu detay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardındaki sır perdesini aralayacak 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
10:45 "Baba dikkat et" dediğinde artık çok geçti! Otomobil saniyeler içinde taklalar attı Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, 10:24 Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu 09:59 Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti 09:11 Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı 23:57 Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı

Son Dakika Haberleri
11:42 Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti
11:33 Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti
11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart
11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
11:04 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı
10:29 Altın yatay seyrini sürdürüyor! Gram altın 497 lira seviyesinden işlem görüyor
10:26 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı, 8,58 seviyesinden işlem görüyor
10:23 Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş
09:58 Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu
Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti         
11:42
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart         
11:16
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek         
10:35
Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu         
10:18
Annesiyle tartışıp ortalığı birbirine kattı! Polisin silahını almaya çalışan şahsı zor zapt ettiler Annesiyle tartışıp ortalığı birbirine kattı! Polisin silahını almaya çalışan şahsı zor zapt ettiler         
09:26
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor         
23:03
Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti         
21:12
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü         
16:26
TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin         
16:01
Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler         
15:05
Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı         
14:56
Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu         
14:32
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 11:57:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazze'de kadınların Kurban Bayramı öncesinde el işi oyuncak mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement