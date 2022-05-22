GAZZE, 22 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de kaykay öğretmek nasıl bir şey? Filistinli genç eğitmen Recep El-Rifi bunu size anlatabilir. El-Rifi, kuşatma altındaki kıyı yerleşim bölgesinde yaşayan Filistinli oğlan çocuklarına, çatışma ve yoksulluğun getirdiği sıkıntıların arasında eğlenmelerine yardımcı olmanın bir yolu olarak kaykay eğitimi veriyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabası yakınlarında Filistinli oğlan çocuklarına kaykay eğitimi veren Filistinli genç eğitmen Recep El-Rifi (ortada), 20 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabası yakınlarında Filistinli oğlan çocuklarına kaykay eğitimi veren Filistinli genç eğitmen Recep El-Rifi (ortada), 20 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabası yakınlarında Filistinli oğlan çocuklarına kaykay eğitimi veren Filistinli genç eğitmen Recep El-Rifi (ortada), 20 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)