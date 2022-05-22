Gazze'de Kaykay Öğretmek Nasıl Bir Şey? - Son Dakika
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Gazze'de Kaykay Öğretmek Nasıl Bir Şey?

22.05.2022 17:09
Gazze'de Kaykay Öğretmek Nasıl Bir Şey?

GAZZE, 22 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de kaykay öğretmek nasıl bir şey? Filistinli genç eğitmen Recep El-Rifi bunu size anlatabilir.

GAZZE, 22 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de kaykay öğretmek nasıl bir şey? Filistinli genç eğitmen Recep El-Rifi bunu size anlatabilir. El-Rifi, kuşatma altındaki kıyı yerleşim bölgesinde yaşayan Filistinli oğlan çocuklarına, çatışma ve yoksulluğun getirdiği sıkıntıların arasında eğlenmelerine yardımcı olmanın bir yolu olarak kaykay eğitimi veriyor.

Gazze'de Kaykay Öğretmek Nasıl Bir Şey?

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabası yakınlarında Filistinli oğlan çocuklarına kaykay eğitimi veren Filistinli genç eğitmen Recep El-Rifi (ortada), 20 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'de Kaykay Öğretmek Nasıl Bir Şey?

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabası yakınlarında Filistinli oğlan çocuklarına kaykay eğitimi veren Filistinli genç eğitmen Recep El-Rifi (ortada), 20 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'de Kaykay Öğretmek Nasıl Bir Şey?

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabası yakınlarında Filistinli oğlan çocuklarına kaykay eğitimi veren Filistinli genç eğitmen Recep El-Rifi (ortada), 20 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çatışma, Mayıs, Gazze, Güncel, Son Dakika

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