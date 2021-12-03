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Gazze'de kırmızı altın olarak nitelenen "çilek" hasadı başladı - Son Dakika

Gazze'de kırmızı altın olarak nitelenen "çilek" hasadı başladı

03.12.2021 15:39
Gazze'de kırmızı altın olarak nitelenen "çilek" hasadı başladı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde çiftçiler, Filistinlilerce "kırmızı altın" olarak tabir edilen çilek hasadına başladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde çiftçiler, Filistinlilerce "kırmızı altın" olarak tabir edilen çilek hasadına başladı.

Gazze'de üretilen çilekler, İsrail'in Batı Şeria ve dış pazara çıkarılmasına izin verdiği sınırlı sayıdaki tarım ürünleri arasında yer alıyor.

Çilek tarımı daha çok bölgenin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yoğunlaşıyor. Çilek hasadının başladığı Gazze'de çiftçiler büyük zahmetle topladıkları çilekleri Batı Şeria ve dış pazara ulaşması için hazırlıyor.

AA muhabirine konuşan çiftçi Ekrem Ebu Husa, İsrail'in bu yıl çilek hasadının başından itibaren ürünün Batı Şeria pazarlarına girmesine izin verdiğini, her yıl karşılaştıkları engellerden birinin böylece kalkmış olduğunu ve bu yılki çilek hasadıyla ilgili iyimser olduğunu söyledi.

Bir dönüm araziden yaklaşık 3 ton çilek elde edildiğini kaydeden Ebu Husa, "Çilek üretimi Gazze'deki en önemli tarım faaliyetlerinden biri ve yüzlerce kişiye istihdam sağlıyor." dedi.

Ebu Husa, 8 dönüm arazisinde çilek üretimi yaptığını ve modern askı sistemi ile verimi üç katına çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Filistinli çiftçi Ebu Husa Gazzelilerin, çileği Gazze dışında kendilerini temsil ettiği ve tadı ile şeklinin güzel olduğu için "kırmızı altın" olarak nitelediğini söyledi.

İsrail ablukası çilek üretimini de olumsuz etkiliyor

İsrail'in dönem dönem Gazze'de üretilen çileğin dış pazara çıkışını engellediğini aktaran Ebu Husa, 2007'den beri uygulanan ablukanın Gazze'deki tarım üretimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Ebu Husa, İsrail ablukası nedeniyle gerekli tarım araç gereçlerinin Gazze'ye giremediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İsrail, toprağı daha verimli hale getirecek ve üretimin artmasını sağlayacak modern tarım ekipman ve araçlarının Gazze'ye girişini engelliyor. Gazze'deki çiftçiler abluka nedeniyle zorlu ekonomik koşullarla karşı karşıya. Tarım arazilerinin çoğu sınır bölgelerinde ve İsrail saldırılarının tehdidi altında."

Çilek tarımı yapılan alan 3 bin dönüme ulaştı

Filistin Tarım Bakanlığı Sözcüsü Edhem el-Beysuni de geçen yıl yaklaşık 2 bin 500 dönüm olan çilek tarımı yapılan alanın bu yıl 3 bin dönüme ulaştığını ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki çilek üretiminin bu yıl 9 bin tona ulaşabileceğini kaydeden Beysuni, "Bu yılki çilek mahsulünden 4 tonluk ilk sevkiyat Batı Şeria'ya yapıldı. Gazze'de üretilen çilek Batı Şeria pazarlarına ulaşıyor ancak asıl başarı Avrupa pazarlarına ulaşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Beysuni ayrıca, Bakanlığın çiftçilere, çileklerin söz konusu pazarlara ulaşıncaya kadar dayanıklılığını artırmak için paketleme ile ilgili gerekli yönlendirmeleri yaptığını dile getirdi.

Gazze'de kırmızı altın olarak nitelenen çilek hasadı başladı
Gazze'de kırmızı altın olarak nitelenen çilek hasadı başladı
Gazze'de kırmızı altın olarak nitelenen çilek hasadı başladı
Gazze'de kırmızı altın olarak nitelenen çilek hasadı başladı
Gazze'de kırmızı altın olarak nitelenen çilek hasadı başladı

Batı Şeria, İsrail, Tarım, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de kırmızı altın olarak nitelenen 'çilek' hasadı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de kırmızı altın olarak nitelenen "çilek" hasadı başladı - Son Dakika
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