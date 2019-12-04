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Gazze'de Kırmızı Halı Film Festivali

6 saat önce

Gazze kentinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Kırmızı Halı Film Festivali başladı.

Gazze kentinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Kırmızı Halı Film Festivali başladı. Festivalin yapıldığı kullanılmayan Amer sinemasının avlusunda Gazzeliler ilgi gösterdi.

Gazze'de Kırmızı Halı Film Festivali

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:57 Kaynak: AA
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