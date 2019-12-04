Gazze'de Kırmızı Halı Film Festivali
6 saat önce
Gazze kentinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Kırmızı Halı Film Festivali başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:57 Kaynak: AA
Gazze kentinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Kırmızı Halı Film Festivali başladı. Festivalin yapıldığı kullanılmayan Amer sinemasının avlusunda Gazzeliler ilgi gösterdi.
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