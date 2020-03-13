Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada - Son Dakika

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria 'da Kovid-19 vaka sayısının 35'e yükseldiği bildirilmişti.

Bakanlıktan yayınlanan raporda, Refah Sınır Kapısı'nda uygulanan karantinanın İtalya , Çin, Hong Kong , Güney Kore , Japonya , İran ve Singapur 'dan gelenleri kapsayacak şekilde genişletildiğinin belirtildiği raporda, Gazze'de 2 bin 667 kişinin evde izlemeye (karantinaya) tabi tutulduğu kaydedildi.

Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 2 bin 667 kişinin karantinaya tabi tutulduğunu açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu

ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu