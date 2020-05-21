Gazze'de koronavirüs Ramazan Bayramı ihtiyaçlarının karşılandığı çarşıları da vurdu - Son Dakika

Gazze'de koronavirüs Ramazan Bayramı ihtiyaçlarının karşılandığı çarşıları da vurdu

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde dükkan sahipleri, Ramazan Bayramı'na hazırlık için çarşıların bir nebze hareketlenmesine rağmen satışların istenilen ölçüde olmadığını belirtiyor.

Gazze'de koronavirüs Ramazan Bayramı ihtiyaçlarının karşılandığı çarşıları da vurdu, System.String[]

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde dükkan sahipleri, Ramazan Bayramı'na hazırlık için çarşıların bir nebze hareketlenmesine rağmen satışların istenilen ölçüde olmadığını belirtiyor.

Birçok Arap ülkesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygularken, Gazze'de karantina merkezlerindeki hasta sayısının azalmasıyla normalleşme adımları atılmaya başlandı.

Resmi veriler Gazze'de virüs tespit edilen 30 kişinin de Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığını ve karantinaya alındığını, böylece virüsün bölge halkı arasında yayılmadığını gösteriyor. Söz konusu hastalardan 16'sının ise iyileştiği kaydediliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bölge halkının evden çıkmaktan korktuğunu, dolayısıyla diğer yıllara oranla çarşılardaki hareketliliğin az olduğunu belirten dükkan sahipleri, kötüleşen ekonomik durum nedeniyle satın alma talebinin düşük olmasından şikayetçi.

Yaklaşık 2 milyon 500 bin kişinin yaşadığı Gazze'de salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan camiler ve eğitim kurumları, turizm şirketleri, otel ve restoranlar, ilgili birimlerin sıkı kontrolleri altından yeniden açılmaya başladı.

Ancak ekonomistler bu normalleşme adımlarının ekonominin iyileşmesi yönünde henüz çok büyük ekisi olmayacağını öngörüyor.

Gazze Şeridi'ndeki ekonomik sıkıntılar

Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mahir Tabba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in yaklaşık 14 yıldır uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nin ekonomik ve insani anlamda sıkıntılar çektiğini belirtti.

Tabba, "Abluka, Gazze'deki işsizlik oranını yüzde 50'nin üzerine çıkardı. Ayrıca abluka nedeniyle bölgedeki yoksulluk oranı yüzde 53'ü aştı. Yani nüfusun yarısından fazla yoksul." dedi.

Gazze'deki aileler arasında gıda güvensizliği oranının yüzde 70'e ulaştığını, bunun da bu ailelerin ana gıda malzemelerine ulaşamadığı anlamına geldiğini aktaran Tabba, koronavirüs nedeniyle Gazze halkının karşı karşıya kaldığı krizlerin boyutunun arttığını dile getirdi.

Bu kriz nedeniyle tamamen durmuş olan turizm sektörü başta olmak üzere Gazze'deki faaliyetlerin çoğunun sekteye uğradığını söyleyen Tabba, otel, restoran, kafe, düğün salonlarının kapatıldığını, uçuşların ve hac-umre organizasyonlarının durdurulması nedeniyle turizm şirketlerinin de işlerinin kesildiğini belirtti.

"Koronavirüs nedeniyle 45 bin kişi işsiz kaldı"

Özel eğitim sektörünün de durumdan etkilendiğini, 700'den fazla anaokulu ve okulun kapandığını kaydeden Tabba, sanayi sektörünün de büyük ölçüde zarar gördüğünü, fabrikaların bazılarının yüzde 30'u aşmayan üretim kapasitesiyle çalıştığını ifade etti.

Tabba, "Sonuç olarak koronavirüs nedeniyle 45 bin kişi işsiz kaldı. İşsizlerin sayısının artması bayram öncesi alım gücünü de olumsuz etkiledi. Birçok kişi bayram ihtiyaçlarını alamıyor. Bu da ekonominin daha da kötüleşmesine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Krizin tüccarları da etkilemesi sonucu bu yıl Gazze'de bayram malzemelerinin ithalatında yüzde 30 ila 40 düşüş olduğunu söyleyen Tabba, önceden salgının başladığı yer olan Çin'den bu malzemelerin ithal edildiğine dikkati çekti.

Gazze Şeridi'ndeki alım gücü zayıfladı

Gazze'de bir çikolata dükkanında çalışan Muhammed Hamude de İsrail'in 14 yıldır uyguladığı abluka ve koronavirüs salgınının çarşıdaki hareketliliğin azalmasına neden olduğunu söyledi.

Bölge halkının virüsün yayılabileceği kalabalık alanlardan çekindiğini ifade eden Hamude, ablukanın yanı sıra memurların maaş krizinin de alım gücünü doğrudan etkilediğini vurguladı.

Tatlıcıların ithalatı azalttığını kaydeden Hamude, normalde kurumların bayramlarda çalışanlarına hediye olarak tatlı, çikolata ikramında bulunduğunu, koronavirüs nedeniyle kurumların kapalı olmasının tatlı ve çikolata satışlarını da olumsuz etkilediğini aktardı.

Ekonomiyi etkileyen faktörler; abluka, maaş krizi, koronavirüs

Oyuncak ve aksesuar eşyalar satan Muhammed Habbuş, bu yıl bayramda alınan ürünlere rağbetin az olduğunu belirterek, "Koronavirüs, abluka, maaşların kesilmesi ve kesintiye uğraması gibi birçok faktör ekonomiyi ve çarşılardaki hareketliliği olumsuz etkiledi." dedi.

Nakdi yardımların çarşıların bir nebze hareketlenmesine katkı sağladığını, memur maaşlarının ancak temel ihtiyaçları karşılamaya yettiğini dile getiren Habbuş, son beş yıla oranla bu yıl çarşıdaki hareketliliğin ciddi anlamda düştüğünü söyledi.

Ramazan Bayramı, Koronavirüs, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 03:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de koronavirüs Ramazan Bayramı ihtiyaçlarının karşılandığı çarşıları da vurdu - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor         
21:59
Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, "Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?" sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım         
21:38
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum         
21:29
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak         
21:20
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi         
21:10
Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi         
21:08
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu         
21:03
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek         
20:40
Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı         
20:22
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler         
20:09
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi         
20:07
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu         
19:59
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak         
19:50
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar         
19:43
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı         
19:43
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi         
19:20
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yoktur         
19:19
Meteroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 il için kuvvetli yağış uyarısı         
19:17
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu         
19:08
Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı Sosyal medyada koronavirüs provokasyonu yapan 510 kişi yakalandı         
19:05
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi 65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi         
18:50
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu         
18:43
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli         
18:38
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı         
18:22
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi         
18:07
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir         
17:57
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü         
17:54
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum         
17:51
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 22:07:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazze'de koronavirüs Ramazan Bayramı ihtiyaçlarının karşılandığı çarşıları da vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]