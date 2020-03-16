Gazze'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gazze'de koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, İslami Direniş Hareketi'ne (Hamas) bağlı gönüllüler tarafından Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampının sokaklarında dezenfekte çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:23 Kaynak: AA
Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, İslami Direniş Hareketi'ne (Hamas) bağlı gönüllüler tarafından Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampının sokaklarında dezenfekte çalışması yapıldı.
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