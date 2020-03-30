Gazze'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gazze'de koronavirüs tedbirleri
18 dakika önce
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele çerçevesinde dezenfekte kampanyası devam ediyor.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele çerçevesinde dezenfekte kampanyası devam ediyor. Gazze kentinin belediye ekipleri, Er-Rimal semtindeki caddelerde dezenfekte çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:06 Kaynak: AA
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