Gazze'de koronavirüsle mücadele için 1000 karantina odası inşasında sona gelindi - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kısa sürede kurulması planlanan 1000 karantina odası inşasında son aşamalara gelindi.

Gazze'de yaklaşık 8 gündür yüzlerce işçi koronavirüsle mücadele kapsamında bin karantina odasının hizmete girmesi için yoğun şekilde çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yürütülen proje kapsamında her merkezde 500 oda olacak.

İnşaat şirketleri ve müteahhitler merkezlerin gelecek haftaya kadar tamamlanması için 24 saat çalışmalarına devam ediyor.

Karantina merkezindeki her odada özel tuvaletler ve odalar arasında koridorlar bulunuyor. Ayrıca alanda güvenlik noktaları da yer alıyor.

Refah kentindeki projede görev alan bir mühendis, projede; su, altyapı ve elektrik sisteminin bulunduğunu, işçilerin odaları metal levhalarla kapladıktan sonra hazırlamaya başladığını belirtti.

Mühendis, şu anda alanı denetleyecek sağlık ekipleri için de özel odalar yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Gazze'deki hükümet, mart ayı başında bölgeye dışarıdan gelen herkesin 14 gün boyunca karantina altında tutulması kararı almıştı.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, Gazze Şeridi'nde halihazırda 9 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.