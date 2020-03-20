Gazze'de, koronavirüsün engellediği eğitim radyo ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden veriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'de, koronavirüsün engellediği eğitim radyo ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden veriliyor - Son Dakika

Gazze'de, koronavirüsün engellediği eğitim radyo ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden veriliyor

6 saat önce

MUHAMMED EBU DUN/HANİ EŞ-ŞAİR - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında okulların kapatılması üzerine eğitime radyo ve sosyal paylaşım sitelerinden yapılan canlı yayınlarla devam ediliyor.

MUHAMMED EBU DUN/HANİ EŞ-ŞAİR - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında okulların kapatılması üzerine eğitime radyo ve sosyal paylaşım sitelerinden yapılan canlı yayınlarla devam ediliyor.

İngilizce öğretmeni Lulu Harara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de koronavirüs nedeniyle okulların kapatılmasının hemen ardından uzaktan eğitim vermeye yöneldiklerini söyledi.

Harara, bu uygulamanın krizi aşmak ve eğitimin devam etmesi için uygun bir yöntem olduğunu, öğrenci ve velilerin işi ciddiye alarak programları takip etmeleri durumunda büyük ölçüde istifade edeceklerini belirtti.

Öğrenciler olumlu yanıt veriyor

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Radyo Programları Müdürü Hani İsmail de uzaktan eğitim programlarında öğrenciyi derslere katılmaya teşvik edici yeni yöntemler kullandıklarını ifade etti.

Günde 12 saat uzaktan eğitim verdiklerini kaydeden İsmail, radyonun daha önceki dönemlerde eğitim yılı boyunca lise öğrencilerine yönelik özel dersleri içeren eğitim programı sunduğunu, virüs nedeniyle okulların tatil edilmesi üzerine ise programın tüm sınıfları kapsayacak şekilde düzenlendiğini söyledi.

Elektronik araçlar üzerinden verilen eğitimin öğrencilerin üzerindeki etkisiyle ilgili ise İsmail, şu ana kadar edindikleri izlenimlere göre, uzaktan eğitimin öğrenciler üzerinde yüksek derecede olumlu etki gösterdiğini belirtti.

İsmail, kapsamlı eğitim yayınına yaklaşık 1 hafta önce başladıklarını ve yayınlarının o tarihten bu yana sosyal paylaşım sitelerinde 2 milyondan fazla izlendiğini söyledi.

Şu anda yaklaşık 40 öğretmenin, uzman bir teknik ekiple 25 dakikalık ders videoları hazırladığını aktaran İsmail, Gazze'de e-öğrenimle ilgili yaşanabilecek en önemli problemlerin başında internetin zayıf olması ve elektrik kesintilerinin geldiğini belirtti.

İsmail, yayınlanan tüm videoların kaydedilebileceğini ve öğrencilerin böylece istedikleri zaman bu ders videolarına başvurabileceklerini söyledi.

Üniversite eğitimi

Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi Medya ve Kitle İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Muhammed Cerbu, öğrenciler için yaklaşık 15 ders videosu hazırladığını ve derslerin askıya alınmasının ardından bunları üniversitenin internet sitesinde yayınladıklarını ifade etti.

Öğrencilerin bu videolara büyük rağbet gösterdiğine işaret eden Cerbu, videoların öğrencilere dersleri istedikleri zaman ve yerde izleyebilme, birden fazla dersi dinleyebilme fırsatı tanıdığını dile getirdi.

Cerbu, öğrencilerin videolara yorum yapıp, sorular sorabildiklerini kaydederek, "Elektronik eğitim kesinlikle zor bir durum. Böyle bir eğitimde bölümlerin zamanında yüklenmesi, gün boyunca ağa bağlı kalınabilmesi için elektrik ve hızlı internet çok önemli." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Kudüs Açık Öğretim Üniversitesi'nin Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Muhammed Ebu Umre (23), bu eğitim döneminde 4 ders aldığını ve eğitimlerin askıya alınmasından bu yana dersleri üniversitenin sitesinden takip ettiğini aktardı.

Sistemin zorlukları

Öte yandan Gazze'de bazı üniversitelerde okutmanlık yapan Hüsam Ebu Sitte, e-öğretimin başarısının önünde bazı engeller bulunduğuna dikkati çekti.

Bunların başında elektrik, internet ve bilgisayar sorunu geldiğine işaret eden Ebu Sitte, Gazze'deki ailelerin çoğunun ekonomik sıkıntılar yaşadığını, internet ve bilgisayar sağlayamayacağına dikkati çekti.

Gazze'de, koronavirüsün engellediği eğitim radyo ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden veriliyor

Gazze, Hani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:17 Kaynak: AA

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