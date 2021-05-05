Gazze'de Kovid-19 aşısı önündeki engeller: miktar yetersizliği ve güven sorunu (1) - Son Dakika

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan ikinci dalga ile birlikte Filistinlilerin, virüse karşı aldığı aşı önlemi önünde yeterli miktarda tedarik edilememesi ve muhtemel yan etkilerinden çekindikleri için aşıya güvenememe gibi faktörler yer alıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Gazze'de yaşayan Filistinliler de henüz deneme aşamasında olan Kovid-19 aşısının insan vücuduna verebileceği muhtemel zararlardan endişe ediyor. Bir kısım Filistinli bu nedenle aşı olmaya yanaşmazken bir diğer kısım virüsten korunmak için aşı olma konusunda istekli görünüyor.

Filistinlilerin aşıya yaklaşımlarının ötesinde bölgeye gelen aşı miktarının yeterli olmaması da salgından korunma tedbirleri konusunda olumsuz bir durum ortaya çıkarıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı halihazırda ellerinde yaklaşık 110 bin 400 doz aşı bulunduğunu, bunun da yaklaşık 55 bin 200 kişiye yetebileceğini açıkladı.

Bakanlık, Gazze'deki aşı yapılması gereken nüfusun ise 1 milyon 200 bin olduğunu ifade etti.