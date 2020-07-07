Gazze'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen ampute futbol antremanları yeniden başladı - Son Dakika

Gazze'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen ampute futbol antremanları yeniden başladı

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ampute futbol antremanlarına yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlandı.

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ampute futbol antremanlarına yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlandı.

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti

İsrail saldırıları ya da kazalar sonucu uzuvlarını kaybeden 18 yaş altı 25 ampute futbolcu, Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta bulunan El-Anan Stadyumu'nda Filistin Ampute Futbol Derneği ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) denetiminde antremanlarına başladı.

ICRC Gazze Başkanı Ignacio Casares, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu spor etkinliklerinin ICRC'nin desteklediği uzun soluklu projeler kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Geçen yıl İrlandalı teknik direktör Simon Baker ile ampute futbolu desteklemeye başladıklarını belirten Casares, ancak Kovid-19 önlemleri kapsamında bir süredir bütün spor faaliyetlerinin askıya alındığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığının spor faaliyetlerine yeniden izin vermesinin ardından ampütasyon kategorisindeki futbol etkinliklerini devreye aldıklarını aktaran Casares, uzuvlarını kaybetmiş kişiler özellikle de çocuklar için egzersiz yapmanın sağlık ve psikolojik açıdan çok önemli olduğunu vurguladı.

Casares ayrıca ICRC'nin biri futbol, diğeri tekerlekli sandalye basketbolu olmak üzere iki program üzerinde çalıştığını ancak Gazze'de desteklediği en önemli projenin protez merkezi olduğunu aktardı.

Futbol, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen ampute futbol antremanları yeniden başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:55 9 yaşındaki kız çocuğu, can çekişen yavru kediyi görünce gözyaşlarına hakim olamadı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 13:01 Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı 12:09 Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:39 Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
00:45
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
00:27
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
23:38
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
20:19
Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti
19:05
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
18:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 01:47:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazze'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen ampute futbol antremanları yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]