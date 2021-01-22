Gazze'de Kovid-19 nedeniyle verilen bir aylık aradan sonra cuma namazı kılındı - Son Dakika

Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında ara verilen cuma namazını tekrar cemaatle kıldı.

Gazze'nin tüm bölgelerinde çok sayıda Filistinli camilere akın ederken, Gazze Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığının talimatıyla kılınan cuma namazlarında okunan hutbeler asgari sürede tutuldu.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı dün, Kovid-19 önlemlerinin her hafta cuma ve cumartesi günleri için hafifletildiğini duyurmuştu.

Gazze'de hükümet 3 Aralık 2020'de vakaların yükselişe geçmesi üzerine yeni önlemler almış ve alınan önlemler çerçevesinde camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmişti.