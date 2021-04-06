Gazze'de Kovid-19 önlemleri sıkılaştırıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Gazze Şeridi'nde önlemler artırıldı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yarın saat 21.00'den 11 Nisan 06.00'ya kadar araç trafiğinin ve resmi kurumlardaki çalışmaların durdurulması kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'deki üniversiteler ve anaokulları dahil tüm eğitim kurumlarında eğitime süresiz ara verildiği belirtildi.

- Gazze'deki vaka sayılarında korkutan artış

Gazze Şeridi'nde mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısı son günlerde 1500'ün üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gazze'de bugüne kadar virüs nedeniyle 640 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 73 bini aştı.