Gazze'de Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek laboratuvar hizmet dışı kaldı - Son Dakika

Gazze'de Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek laboratuvar hizmet dışı kaldı

06.12.2020 18:51
Gazze'de Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek laboratuvar hizmet dışı kaldı, System.String[]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, test araçlarının tükenmesi nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) alanında hizmet veren Merkez Laboratuvarının faaliyetinin durduğunu duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, test araçlarının tükenmesi nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) alanında hizmet veren Merkez Laboratuvarının faaliyetinin durduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek yer olan Merkez Laboratuvarının, test materyallerinin tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık sektörünün ihtiyaçlarının ve test araç-gereçlerinin karşılanması için ilgili makamlara acil müdahale çağrısı yapıldı.

Gazze'de Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 139 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 121 kişide de virüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek laboratuvar hizmet dışı kaldı - Son Dakika


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