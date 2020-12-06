Gazze'de Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek laboratuvar hizmet dışı kaldı - Son Dakika

Gazze'de Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek laboratuvar hizmet dışı kaldı
06.12.2020 18:51
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, test araçlarının tükenmesi nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) alanında hizmet veren Merkez Laboratuvarının faaliyetinin durduğunu duyurdu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, test araçlarının tükenmesi nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) alanında hizmet veren Merkez Laboratuvarının faaliyetinin durduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek yer olan Merkez Laboratuvarının, test materyallerinin tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtildi.
Açıklamada, sağlık sektörünün ihtiyaçlarının ve test araç-gereçlerinin karşılanması için ilgili makamlara acil müdahale çağrısı yapıldı.
Gazze'de Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 139 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 121 kişide de virüs tespit edildi.
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