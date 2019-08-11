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Gazze'de Kurban Bayramı

1 saat önce

Gazzeliler Kurban bayramının birinci gününde kurbanlıklarını kestirmek için kentteki mezbahaya getirdi.

Gazzeliler Kurban bayramının birinci gününde kurbanlıklarını kestirmek için kentteki mezbahaya getirdi. Mezbahadaki görevliler tarafından kesilen kurban etleri parçalara ayrılarak torbalara konuldu.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:11 Kaynak: AA
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