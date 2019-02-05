Son Dakika Haberleri: Gazze'de Lpg Tankı Patladı, Alevler Birçok Noktadan Görüldü

Gazze'de Lpg Tankı Patladı, Alevler Birçok Noktadan Görüldü

57 dakika önce

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kasabasında bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı patladı.

Gazze'de Lpg Tankı Patladı, Alevler Birçok Noktadan Görüldü, System.String[]
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kasabasında bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı patladı. Patlama birçok bölgeden görüldü. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:29 Kaynak: DHA

Han, Gazze, Dünya
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