Gazze'de Lpg Tankı Patladı, Alevler Birçok Noktadan Görüldü
57 dakika önce
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kasabasında bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı patladı.
Gazze
'nin güneyindeki Han
Yunus kasabasında bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı patladı. Patlama birçok bölgeden görüldü. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:29 Kaynak: DHA
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