Son Dakika Haberleri: Gazze'de meme kanserine karşı bilinçlendirme etkinliği
Son Dakika Güncel Gazze'de meme kanserine karşı bilinçlendirme etkinliği

Gazze'de meme kanserine karşı bilinçlendirme etkinliği

15 dakika önce

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Gazze'de meme kanseri ile mücadeleye dikkat çekmek için Gazze kentindeki Yardım ve Umut Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Gazze'de meme kanseri ile mücadeleye dikkat çekmek için Gazze kentindeki Yardım ve Umut Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Katibu'l Vilaye (Vilayet Katibi) Camisi ile hemen bitişiğindeki Perfirius Kilisesi pembe renkle ışıklandırıldı.

Gazze'de meme kanserine karşı bilinçlendirme etkinliği

Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:17 Kaynak: AA
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