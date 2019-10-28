Gazze'de meme kanserine karşı bilinçlendirme etkinliği
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"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Gazze'de meme kanseri ile mücadeleye dikkat çekmek için Gazze kentindeki Yardım ve Umut Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:17 Kaynak: AA
"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Gazze'de meme kanseri ile mücadeleye dikkat çekmek için Gazze kentindeki Yardım ve Umut Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Katibu'l Vilaye (Vilayet Katibi) Camisi ile hemen bitişiğindeki Perfirius Kilisesi pembe renkle ışıklandırıldı.
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