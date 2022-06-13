GAZZE, 13 Haziran (Xinhua) -- Filistinliler, Gazze Şeridi'nin kuzey inde yer alan Beyt Lahya kasabasındaki bir çiftlikte mısır hasadı yapıyor, 12 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Gazze, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Mısır Hasadı Mevsimi - Son Dakika
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.