Gazze'de Mısır Hasadı Mevsimi - Son Dakika
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Gazze'de Mısır Hasadı Mevsimi

13.06.2022 14:11
Gazze'de Mısır Hasadı Mevsimi

GAZZE, 13 Haziran (Xinhua) -- Filistinliler, Gazze Şeridi'nin kuzey inde yer alan Beyt Lahya kasabasındaki bir çiftlikte mısır hasadı yapıyor, 12 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 13 Haziran (Xinhua) -- Filistinliler, Gazze Şeridi'nin kuzey inde yer alan Beyt Lahya kasabasındaki bir çiftlikte mısır hasadı yapıyor, 12 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Mısır Hasadı Mevsimi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Gazze'de Mısır Hasadı Mevsimi - Son Dakika
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