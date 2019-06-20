Gazze'de Mursi için taziye evi kuruldu
1 saat önce
Mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Filistin'in Gazze kentinde taziye evi kuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
Mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Filistin
'in Gazze
kentinde taziye evi kuruldu.
Filistin'in Gazze kentinde mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için taziye evi kuruldu. Han
Yunus bölgesinde kurulan taziye evine gelen yüzlerce vatandaş Mursi'nin ölümü ile yaşadıkları derin üzüntüyü dile getirdi.
(İHA)
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