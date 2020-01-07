Gazze'de Noel ayini - Son Dakika

Jülyen takvimine göre Hz. İsa'nın doğum yıl dönümü dolayısıyla Noel kutlayan Ortodoks Hristiyanlar, Gazze 'deki Saint Porphyrius Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenledi. Ayini Başpiskopos Alexios yönetti.

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