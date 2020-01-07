Gazze'de Noel ayini - Son Dakika

Gazze'de Noel ayini
6 saat önce
Jülyen takvimine göre Hz. İsa'nın doğum yıl dönümü dolayısıyla Noel kutlayan Ortodoks Hristiyanlar, Gazze'deki Saint Porphyrius Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Jülyen takvimine göre Hz. İsa'nın doğum yıl dönümü dolayısıyla Noel kutlayan Ortodoks Hristiyanlar, Gazze'deki Saint Porphyrius Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenledi. Ayini Başpiskopos Alexios yönetti.
Son Dakika İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı