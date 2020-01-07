Gazze'de Noel ayini - Son Dakika
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Gazze'de Noel ayini

6 saat önce

Jülyen takvimine göre Hz. İsa'nın doğum yıl dönümü dolayısıyla Noel kutlayan Ortodoks Hristiyanlar, Gazze'deki Saint Porphyrius Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenledi.

Jülyen takvimine göre Hz. İsa'nın doğum yıl dönümü dolayısıyla Noel kutlayan Ortodoks Hristiyanlar, Gazze'deki Saint Porphyrius Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenledi. Ayini Başpiskopos Alexios yönetti.

Gazze'de Noel ayini

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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