Gazze'de ölü sayısı 227'ye çıktı, Filistin lideri Abbas 'İsrail savaş suçu işliyor' dedi - Son Dakika
BBC

Gazze'de ölü sayısı 227'ye çıktı, Filistin lideri Abbas 'İsrail savaş suçu işliyor' dedi

19.05.2021 19:06
Gazze'de ölü sayısı 227'ye çıktı, Filistin lideri Abbas 'İsrail savaş suçu işliyor' dedi, System.String[]

İsrail ile Filistinli gruplar arasında "ateşkes" girişimlerinden henüz bir sonuç çıkmazken, İsrail hava saldırıları sonucu yaşanan sivil ölümlerin sayısı artıyor.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında "ateşkes" girişimlerinden henüz bir sonuç çıkmazken, İsrail hava saldırıları sonucu yaşanan sivil ölümlerin sayısı artıyor.

Gazze'deki sağlık otoriteleri, İsrail hava saldırıları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 227'ye çıktığını bildirdi. Ölenlerin 64'ünün çocuk olduğu belirtilirken, 1530 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusu ise Gazze'de "en az 150 militanın öldürüldüğünü" söyledi.

İsrail kentlerinde ise sağlık yetkilileri, Gazze'den atılan roketler nedeniyle aralarında 2 çocuğun da olduğu en az 12 kişinin öldüğünü duyurdu.

Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail'in "devlet terörü ve savaş suçu" işlediğini söyledi. Bir televizyon yayınında açıklamalar yapan Abbas, "Filistinlilerin savaş suçu işleyenleri uluslararası mahkemelere vermekten çekinmeyeceğini" söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise operasyonun bitmesi için bir süre öngörmediklerini, operasyonun hedeflerine odaklandıklarını söyledi.

'Süre tutmuyoruz'

Yabancı gazetecilere açıklamalar yapan Netanyahu, operasyonun hedeflerine ulaşmasını baz aldıklarını söylerken, "Kronometre ile süre tutmuyoruz. Onlarla baş etmek için önünüzde iki seçenek vardır: Ya işgal edersiniz, ki bu her zaman ihtimal dahilindedir, ya da caydırırsınız" dedi ve ekledi:

"Biz güç kullanarak caydırmayı seçtik. Ancak hiçbir seçeneği dışarıda bırakmıyoruz."

İsrail yalnızca askeri hedeflere yönelik saldırı düzenlediğini söylese de yerel medya ve Filistinli yetkililer 10 Mayıs'tan bu yana çok sayıda sivilin öldüğünü doğruluyor.

Lübnan-İsrail hattında da gerilim yükseldi

Gazze Şeridi'nde devam eden olaylar Lübnan ve İsrail arasında da gerilimi yükseltti.

İsrail ordusu, Lübnan'dan dört adet roketin İsrail'e doğru ateşlendiğini, ikisinin Akdeniz'e düştüğünü, birinin hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu, bir roketin ise boş bir araziye düştüğünü söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), söz konusu roketlere misilleme olarak Lübnan'da bazı askeri noktaların vurulduğunu söyledi. IDF'ten yapılan açıklamada, "Tüm gelişmelere hazırız" ifadeleri yer aldı.

Reuters'ın Lübnan'daki kaynakları İsrail'e atılan roketlerin kim tarafından ateşlendiğinin netleşmediğini aktardı.

Gerilim nasıl başladı?

Yaşanan olayların temelde üç sebebi var.

İlki, Kudüs Günü yürüyüşü. İsrail'de bazı gruplar, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Bu yıl bu takvime göre Kudüs günü 9-10 Mayıs'a denk geldi.

Her yıl İbrani takvimine göre kutlanan Kudüs Günü'nde yüzlerce Yahudi ellerinde bayraklarla Müslümanlar için kutsal olan bu bölgeye yürüyerek sloganlar atıyor ve İsrail marşları söylüyor.

Bu kutlamalar, Filistinliler için "bilerek yapılan provokasyon" olarak değerlendiriliyor.

Bu günün 2021'de Ramazan ayının son günlerine denk gelmesi, Filistinli grupların Mescid-i Aksa çevresinde barikatlar oluşturarak bu grupları engellemeye yönelik daha sert bir adım atmaya itti. Kudüs dışında yaşayan yüzlerce Filistinli de hafta sonu otobüslerle Mescid-i Aksa'ya akın ederek nöbete katıldı. Ancak bu yürüyüş, bir aydır süren gerilimin sadece son parçası oldu.

Gerginliğin bir diğer sebebi, Nisan ayı ortasında Ramazan'la birlikte başladı. Filistinlilerin Ramazan geleneği olan, oruçlarını eski kentin Şam Kapısı'nın merdivenlerinde açmalarının engellenmesi üzerine Filistinliler İsrail polisini, geleneksel iftarları engellemek amacıyla merdivenlere bariyerler dikmekle suçladı.

İsrail polisi ise barikatların yayaların eski Kudüs'e geçişinin kolaylaştırılması amacıyla kurulduğunu savundu.

Gerginliğin çok daha eskiye dayanan son sebebi ise, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah bölgesinde yaşayan Filistinli ailelerin, evlerinden zorla çıkarılması planları oldu.

Gazze Şeridi'ndeki silahlı gruplar, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli gruplar İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'de ölü sayısı 227'ye çıktı, Filistin lideri Abbas 'İsrail savaş suçu işliyor' dedi
Gazze'de ölü sayısı 227'ye çıktı, Filistin lideri Abbas 'İsrail savaş suçu işliyor' dedi
Gazze'de ölü sayısı 227'ye çıktı, Filistin lideri Abbas 'İsrail savaş suçu işliyor' dedi
Gazze'de ölü sayısı 227'ye çıktı, Filistin lideri Abbas 'İsrail savaş suçu işliyor' dedi
Gazze'de ölü sayısı 227'ye çıktı, Filistin lideri Abbas 'İsrail savaş suçu işliyor' dedi
Gazze'de ölü sayısı 227'ye çıktı, Filistin lideri Abbas 'İsrail savaş suçu işliyor' dedi

Filistin, Ateşkes, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de ölü sayısı 227'ye çıktı, Filistin lideri Abbas 'İsrail savaş suçu işliyor' dedi - Son Dakika Dünya

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