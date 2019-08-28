Son Dakika Haberleri: Gazze'de patlama: 2 ölü
Son Dakika Dünya Haber

Gazze'de patlama: 2 ölü

3 dakika önce

Filistin'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken; çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'de patlama: 2 ölü, System.String[]
Filistin'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken; çok sayıda kişi de yaralandı.

Patlama, Gazze Şeridi'nde Dahdouh kavşağında meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Sağlık Bakanlığı, Filistin, Gazze, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 04:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda'da köpek dövüştürenlere ilk kez hapis cezası verildi
Steve Jobs'ın ölmediği, Mısır'da yaşamına devam ettiği iddia edildi Hollanda'da ötanazi davası: Demans hastasının rızası yeterince alınmadı Başı merdivene sıkışan adam beş gün sonra kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 04:22:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze'de patlama: 2 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]