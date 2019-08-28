Gazze'de patlama: 2 ölü
3 dakika önce
Filistin'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken; çok sayıda kişi de yaralandı.
Filistin Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 04:18 Kaynak: DHA
'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken; çok sayıda kişi de yaralandı.
Patlama, Gazze Şeridi'nde Dahdouh kavşağında meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Hollanda'da köpek dövüştürenlere ilk kez hapis cezası verildi Steve Jobs'ın ölmediği, Mısır'da yaşamına devam ettiği iddia edildi Hollanda'da ötanazi davası: Demans hastasının rızası yeterince alınmadı Başı merdivene sıkışan adam beş gün sonra kurtarıldı