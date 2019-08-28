Gazze'de patlama: 2 ölü
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Filistin'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken; çok sayıda kişi de yaralandı.
Filistin Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 04:18 Kaynak: DHA
'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken; çok sayıda kişi de yaralandı.
Patlama, Gazze Şeridi'nde Dahdouh kavşağında meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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