Son Dakika Haberleri: - Gazze'de patlama: 2 ölü, 2 yaralı
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- Gazze'de patlama: 2 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

- Gazze'de patlama: 2 ölü, 2 yaralıGAZZE - Filistin'in Gazze Şeridi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

- Gazze'de patlama: 2 ölü, 2 yaralı

GAZZE - Filistin'in Gazze Şeridi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze'nin batısındaki Tel El hava bölgesinde meydana gelen patlamada 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını aktardı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad Al-Bazem ise, meydana gelen patlamanın nedeni araştırıldığını açıkladı.

Filistin, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:03 Kaynak: İHA
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