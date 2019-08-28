Gazze'de patlama
38 dakika önce
Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava bölgesinde bir kontrol noktasında meydana gelen patlama sonucu iki Filistinli polis hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:41 Kaynak: AA
Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava bölgesinde bir kontrol noktasında meydana gelen patlama sonucu iki Filistinli polis hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybeden Selame Macid Nedim ve Alaa Ziyad el-Girbali'nin cenazesi Şifa hastanenin morguna kaldırıldı.
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