Gazze'de Ramazan Bayramı İçin Türk Lokumu Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'de Ramazan Bayramı İçin Türk Lokumu Yapılıyor

23.04.2022 15:51
Gazze'de Ramazan Bayramı İçin Türk Lokumu Yapılıyor

REFAH, 23 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyasında Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken Ramazan Bayramı için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki şekerci dükkanlarında Türk lokumu yapılmaya başlandı.

REFAH, 23 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyasında Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken Ramazan Bayramı için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki şekerci dükkanlarında Türk lokumu yapılmaya başlandı.

Gazze'de Ramazan Bayramı İçin Türk Lokumu Yapılıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki bir şekerci dükkanında, Ramazan Bayramı öncesinde işçiler Türk lokumu yapıyor, 22 Nisan 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Gazze'de Ramazan Bayramı İçin Türk Lokumu Yapılıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki bir şekerci dükkanında, Ramazan Bayramı öncesinde Türk lokumu yapan bir işçi, 22 Nisan 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Gazze'de Ramazan Bayramı İçin Türk Lokumu Yapılıyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki bir şekerci dükkanında, Ramazan Bayramı öncesinde Türk lokumu yapan bir işçi, 22 Nisan 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

YORUMLAR
500
Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacak Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacak

Ramazan Bayramı, Nisan, Gazze, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Gazze'de Ramazan Bayramı İçin Türk Lokumu Yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
15:46 Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden çocuklar CHP liderini soru yağmuruna tuttu: Karanlıktan korkuyor musunuz? Seçimi kazanacak mısınız?
15:42 Cumhurbaşkanından 23 Nisan mesajı: Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir!
15:40 Ateşli silahlar ABD'de çocuk ve gençlerin başlıca ölüm nedeni: Uzmanlar araştırdı
15:37 Fenerbahçe'de ayağı kırılan Miguel Crespo ameliyat edildi!
15:37 Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit haline övgü yağdı
15:13 Karamollaoğlu hükümetin oylarının düşmemesini 3 kesime bağladı: Tuzu kuru olanlar, sosyal yardım alanlar ve cami cemaati olanlar
14:55 Sanat dünyasını yasa boğan ölüm: Tunç Kökkaya hayatını kaybetti
14:51 Survivor'da ilginç tesadüf: Yağmur dört yıl önce de 83. bölümde elenmiş
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 16:02:06. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Ramazan Bayramı İçin Türk Lokumu Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement