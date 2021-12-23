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Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye protez takıldı - Son Dakika

Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye protez takıldı

23.12.2021 11:09

Gazze sınırındaki gösteride İsrailli askerlerin açtığı ateş sonucu sağ bacağını kaybeden 35 yaşındaki Filistinli Muhammed Refik Salman'a, sosyal medyadan ulaştığı İzmir'deki bir firma tarafından protez bacak hediye edildi.

Gazze sınırındaki gösteride İsrailli askerlerin açtığı ateş sonucu sağ bacağını kaybeden 35 yaşındaki Filistinli Muhammed Refik Salman'a, sosyal medyadan ulaştığı İzmir'deki bir firma tarafından protez bacak hediye edildi.

Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Refik Salman, 4 yıl önce katıldığı bir gösteride İsrailli askerler tarafından sağ bacağından vurulduğunu, geçirdiği operasyonlar fayda vermeyince 3 yıl önce bacağının diz üstünden kesildiğini belirterek İzmir'deki bir protez firmasından yardım istedi.

Firmanın davetiyle İzmir'e gelen ve tüm masrafları karşılanan Salman'a tedavisinin ardından protez takıldı.

Operasyon ve tedavilerle geçen 4 yılın ardından ayakları üzerinde durup adım atabilen Salman, gözyaşlarını tutamadı.

"Hiç umudum yoktu"

Muhammed Refik Salman, AA muhabirine, İsrail devletinin uyguladığı baskı ve zulüm nedeniyle Filistinlilerin yıllardır büyük acılar yaşadığını hatırlattı.

İsrail'in uyguladığı şiddete tüm dünyanın şahit olduğunu belirten Salman, "Gazze şeridinde bulunan evlerimize dönmek istiyorduk. O gün elimde taş bile yoktu. Türkmen Sokağı'ndaki protestoda bir anda ateş açıldı. Bazı arkadaşlarım şehit oldu. Ben ise ayağımda vuruldum." dedi.

İzmirli protez firmasının kendisine en zor anında sahip çıktığını anlatan Salman, şunları kaydetti:

"Benim gibi ailem ve çocuklarım da psikolojik olarak bu durumdan çok etkilendi. Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle dördüncü çocuğumun doğumunda eşimin yanında olamadım. Hiç umudum yoktu. Sebepsiz bir şekilde ağlıyordum. Hatta burada çalışanlarda buna şahit oldu. Ayakta durabilmenin hayalini yaşıyordum. Benim için imkansız gibiydi. Mustafa Bey ücretsiz olarak protezimi taktı ve yeniden yürümeye başladım. O anı hala unutamıyorum. Karanlık bir odada bir anda ışığın açılması gibi bir şey. Benim ayakta durup yeniden adım atabildiğimden ailemin haberi yok. Filistin'e gidip arabanın kapısı açıldığından ailemin beni ayakta görmesini sabırsızlıkla bekliyorum.

"Türkiye her zaman Filistin'in yanında"

Salman, yıllar sonra çocuklarına sarılıp, ailesiyle adım atmanın kendisini çok mutlu edeceğini aktardı.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu aktaran Salman, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman Filistin'in yanındaydı. Bunu zaten biliyordum ama tedavi sürecim de bu gerçeği yaşayarak şahit oldum. Türkiye Müslüman bir ülke ve her zaman Müslüman kardeşlerinin yanında oldu. Keşke bir miting olsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilsem bunu çok istiyorum." şeklinde konuştu.

"Muhammedin ailesiyle karşılaşacağı anı ben de merak ediyorum"

Protez firması sahibi Mustafa Ünlü de Filistinli Salman'ı yaşadıkları ve yeniden yürüme azmi kendisini çok etkilediğini söyledi.

Yıllardır yaptığı protezlerle binlerce insanın yeniden adım atmasına şahitlik ettiğini anlatan Ünlü, şöyle dedi:

"Muhammed 6 gündür protezini kullanmaya başladı. Uzunca bir zaman protez kullanmamasın verdiği zorluklar var ama kısa zamanda oldukça iyi duruma geldi. Muhammed bize ayrı bir enerji verdi. İnsanları sevmek lazım kim olursa olsun biz herkesi kendimizden biliriz. Her zaman böyle düşünürüm. Muhammed'in şu mutluluğu yaşamış olması beni de ayrıca mutlu etti."

Ünlü, Salman'ı oğlu gibi gördüğünü, Filistin'e gidip onu ve ailesini ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi.

Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye protez takıldı
Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye protez takıldı
Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye protez takıldı
Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye protez takıldı
Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye protez takıldı
Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye protez takıldı
Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye protez takıldı
Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye protez takıldı
Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye protez takıldı

Filistin, Protez, Gazze, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye protez takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de sağ bacağını kaybeden Filistinliye protez takıldı - Son Dakika
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