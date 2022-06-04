Gazze'de havaların ısınmasını fırsat bilen Filistinliler, Deir al Balah kentinin sahiline akın etti. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar, denizin keyfini çıkardı.
Kaynak: AA
Gazze, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Gazze'de sıcak hava - Son Dakika
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