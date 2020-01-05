Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle 6 ev sular altında kaldı - Son Dakika
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Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle 6 ev sular altında kaldı

6 saat önce

Gazze Şeridi'nde dün gece etkili olan sağanak nedeniyle 6 evin sular altında kaldığı bildirildi.

Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle 6 ev sular altında kaldı, System.String[]

Gazze Şeridi'nde dün gece etkili olan sağanak nedeniyle 6 evin sular altında kaldığı bildirildi.

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Raid ed-Dehşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi yağan şiddetli yağmur sonucu meydana gelen selde 6 evin sular altında kaldığını ve ekiplerin 154 kişiyi tahliye ettiğini belirtti.

Sel nedeniyle ulaşımda aksamalar olduğunu dile getiren Dehşan, sivil savunma ekiplerinin, sekiz yangına müdahale ettiğini ve sular altında kalmaması için onlarca aracı çektiğini aktardı.

Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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